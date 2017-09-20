Тиллерсон заявил, что санкции против КНДР работают

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Есть первые признаки того, что санкции против КНДР работают, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телекомпании Fox News.

"Мы внедрили жесткие санкции против КНДР. Есть первые признаки того, что они работают", — сказал госсекретарь.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.