Лавров и Джонсон обсудили перспективы налаживания политического диалога

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Великобритании Борис Джонсон обсудили на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке перспективы налаживания политического диалога и активизации российско-британских контактов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы налаживания политдиалога и активизации российско-британских контактов в различных областях. С российской стороны была подчеркнута важность нормализации отношений через взаимоуважительный и равноправный диалог на основе обоюдного учета интересов", — сообщает МИД.

"С российской стороны была подчеркнута важность нормализации отношений через взаимоуважительный и равноправный диалог на основе обоюдного учета интересов. Выражена готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении", — говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.