Трамп отметил заслуги ЦРУ в борьбе со странами-изгоями и террористами

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил сотрудников Центрального разведывательного управления США с 70-летием основания ведомства.

"Сегодня сотрудники ЦРУ помогают нашему правительству противостоять всему спектру угроз безопасности для нашей страны, в том числе со стороны террористов, стран-изгоев, распространителей оружия, транснациональных преступных организаций и киберзлоумышленников. Они решительно защищают как наших граждан, так и наших друзей по всему миру", — говорится в заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.

Президент отметил, что с момента формирования в годы Второй Мировой войны ЦРУ находилось "на первой линии обороны в противостоянии зарубежным вызовам, с которыми сталкивается наша страна".

ЦРУ было образовано в соответствии с законом о национальной безопасности, который вступил в силу 18 сентября 1947 года. Главными задачами управления является разведка и контрразведка в отношении иностранных граждан и организаций. ЦРУ входит в разведывательное сообщество США наряду с 16 другими службами. С 23 января 2017 года управлением руководит Майк Помпео, которого предложил на эту должность Трамп сразу после вступления в полномочия президента США.