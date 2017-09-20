Президент Египта призвал палестинцев и израильтян не упустить шанс на мир

КАИР, 20 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с трибуны ООН призвал палестинцев объединиться и воспользоваться шансом на достижение мира с Израилем.

"Очень важно объединиться вокруг общей цели, не упустить шанс, быть готовыми к мирной жизни бок о бок с израильтянами", — сказал ас-Сиси, выступая во вторник на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он также обратился к Израилю, напомнив, что эта страна смогла достичь прочного мира с Египтом. "У Египта есть прекрасный опыт мира с Израилем, которому уже больше 40 лет", — сказал ас-Сиси, подчеркнув, что этот опыт может быть использован и сейчас в урегулировании с палестинцами.

По словам египетского президента, отсутствие решения палестинской проблемы свидетельствует о недостатках современного мироустройства. "Настало время решить самую старую проблем региона Ближнего Востока — палестинскую, которая стала свидетельством недостатков современного мироустройства", — сказал ас-Сиси. Он напомнил, что многие резолюции Генассамблеи и Совета Безопасности ООН по этой проблеме так и не были выполнены.

"Создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме — основное условия для установления стабильности во всем регионе Ближнего Востока", — сказал египетский лидер. По его словам, урегулирование палестинской проблемы также лишит почвы террористов, которые используют конфликт в своих интересах.

Египет в настоящее время пытается примирить палестинские движения ФАТХ и ХАМАС, разобщенность которых считается одним из препятствий на пути к возобновлению палестино-израильских мирных переговоров.

Высокопоставленные делегации ФАТХ и ХАМАС посетили Египет на минувшей неделе. По итогам визита правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС в ночь на воскресенье объявило о роспуске сформированного им в анклаве "административного комитета" с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.

В ФАТХ назвали шаги ХАМАС "позитивными и многообещающими". Кроме того, несколько палестинских фракций выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали решение ХАМАС и поблагодарили Египет за посредничество.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из движения ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан.