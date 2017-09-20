Премьер-министр Израиля заявил о стремлении к миру с арабскими соседями

ООН, 20 сен — РИА Новости. Израиль стремится к миру со всеми своими арабскими соседями, включая палестинцев, заявил с трибуны ООН премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского правительства подтвердил готовность сотрудничать в урегулировании ближневосточного конфликта с президентом США Дональдом Трампом, с которым он встретился накануне.

"Израиль привержен цели достижения мира со всеми нашими арабскими соседями, включая палестинцев. Вчера президент Трамп и я обсудили это, все это, очень подробно", — сказал премьер-министр, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Трамп в первые же дни своего правления объявил о намерении вплотную заняться ближневосточным миротворчеством, вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров после трех лет перерыва и помочь результативному завершению их диалога. Заниматься этим вопросом он поручил своему советнику и зятю Джареду Кушнеру, который неоднократно посещал регион вместе с представителем США по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом. Никаких деталей своих предложений американские посредники до сих пор не обнародовали.

"Я ценю лидерство президента Трампа, его готовность встать плечом к плечу с Израилем, строить мирное будущее для всех нас. Вместе мы воспользуемся возможностями для достижения мира", — сказал Нетаньяху в ООН.