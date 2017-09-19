Глава британского МИД рассказал, что провел хорошую встречу с Лавровым

ООН, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что провёл хорошую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, прорабатывается визит британского министра в Москву.

"У нас была хорошая встреча с министром Лавровым, мы затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы посмотрим, сможем ли мы выйти на определённый план визита (Джонсона) в Москву, когда это будет удобно всем. Мы работаем над этим", — сказал Джонсон журналистам.

Он добавил, что у Великобритании и России есть "как хорошие, так и плохие стороны" в отношениях.

В начале встречи министры поприветствовали друг друга и представили членов своих делегаций. Когда глава российского МИД представил британскому коллеге председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Джонсон особенно обрадовался, воскликнув на русском: "Да-да, думаю, я думаю".