В ЕС сообщили, когда состоится встреча "шестерки" по Ирану

ООН, 19 сен — РИА Новости. Политдиректор ЕС Хельга Шмид сообщила РИА Новости, что встреча "шестёрки" по Ирану ожидается в среду на полях Генассамблеи ООН.

"Это будет завтра", — сказала она.