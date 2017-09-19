Для решения украинского кризиса необходимы коллективные меры, уверен Макрон

ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ООН, что для урегулирования кризиса на Украине должны быть предприняты коллективные действия.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Макрон заявил, что "коллективные действия" должны быть приняты в Венесуэле для защиты демократии, а также на Украине для урегулирования кризиса.

Макрон отметил, что на Украине "необходимо добиваться выполнения принятых обязательств и обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.