Парижское соглашение по климату не может быть пересмотрено, заявил Макрон

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижское соглашение по климату может быть дополнено, но не будет пересмотрено, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено… мы не сделаем шагов назад", — сказал французский лидер в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что "дверь в Парижское соглашение по климату будет всегда открыта для Соединенных Штатов, но мы продолжим его реализовывать".

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.