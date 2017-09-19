Депутат обвинил ЕСПЧ в попытке повлиять на ситуацию в России перед выборами

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Решением по теракту в Беслане ЕСПЧ пытается дестабилизировать ситуацию в РФ накануне выборов-2018, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Европейский суд по правам человека не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, РФ должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро.

"ЕСПЧ становится все больше на путь использование инструмента политического вмешательства в Россию с целью дестабилизации политической ситуации накануне выборов президента", — сказал Гаврилов РИА Новости.

Это решение ЕСПЧ, подчеркнул депутат, "направлено на дестабилизацию ситуации в обществе, потому что используются такие очень чувствительные для России, драматичные моменты, как массовая гибель детей, для того, чтобы подставить под сомнение эффективность государства с точки зрения его компенсации".

"Я считаю, что это попытка негодными средствами спровоцировать недоверие между населением и государством, попытка поставить под сомнение справедливость государства… попытка ЕСПЧ мне кажется лицемерной", — отметил он.