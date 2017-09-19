АНКАРА, 19 сен — РИА Новости. Евросоюз должен научиться равноправным отношениям с РФ, отказавшись от роли старшего партнера, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"ЕС должен научиться отношениям с РФ. Нравится вам это или нет, но Россия— самая большая европейская страна. Вы можете не соглашаться с ней, и мы тоже не согласны с Россией по многим вопросам, но ЕС должен понимать, что (он) больше не является боссом. Однако из-за внутренних проблем ему недостает дальновидности, в этом проблема", — сказал Чавушоглу в интервью изданию Al-Monitor.

По его словам, "ЕС также должен научиться отношениям с Турцией, чтобы получать от нее результат". Министр выразил удивление, почему у союзников Турции по НАТО, которые советовали ей улучшить отношения с РФ во время кризиса из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета Су-24, возникли вопросы, когда эти отношения нормализовались.

"Россия — наш второй по значимости торговый партнер, мы импортируем из этой страны более 50% газа, который потребляем. Сейчас у нас есть проект "Турецкий поток", и Россия строит в Турции первую атомную электростанцию. Мы принимаем почти 5 миллионов российских туристов (ежегодно)", — отметил турецкий министр.

Он также прокомментировал контракт о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Нам нужно было укрепить нашу систему ПВО из-за угроз, исходящих из Сирии и других соседних стран. Мы хотели купить (ЗРС) у наших союзников по НАТО, но это не сработало. Нам нужна была передача технологий, но никто из союзников не был готов… Мы вели переговоры с разными странами. И, наконец, мы договорились с Россией. Все очень просто. Нам это было нужно, и Россия сделала лучшие предложения Турции", — отметил Чавушоглу.

Он также напомнил об успешной работе с РФ по урегулированию сирийского кризиса, в частности по эвакуации населения из Алеппо и соглашению по зонам деэскалации. "Сейчас мы ориентируемся на политическое решение, и Россия там играет активную роль… Поэтому у нас хорошее и очень плодотворное сотрудничество с Россией по Сирии. Мы добились там больших успехов и будем продолжать такое сотрудничество для обеспечения мира и стабильности", — добавил турецкий министр.