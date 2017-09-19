Снижение напряженности в интересах народов России и США, уверен Уэсс Митчел

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Снижение напряженности между США и Россией отвечает интересам народов двух стран, заявил во вторник кандидат в помощники госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Снижение напряженности между двумя ядерными державами отвечает интересам народов двух стран", — отметил он в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам. Документ был опубликован на сайте комитета.

В то же время Митчелл возложил ответственность за нормализацию отношений на Москву. "Правительство РФ должно понимать, что возвращение к нормальным отношениям будет невозможным, пока власти РФ нападают на соседей, притесняют свой народ и пытаются подорвать уверенность в американских структурах", — отметил он.