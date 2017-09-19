Аббас на полях ГА ООН рассказал Лаврову о прогрессе в переговорах с ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о прогрессе в переговорах с ХАМАС.

"В последнее время произошли небольшие изменения, и, прежде всего, это касается движения ХАМАС. Это касается усилий Египта: наша делегация была в Египте, и мы согласились на то, что нам предложили. Ведь то, что нам было предложено — это то, чего мы не просили. Речь идёт об отмене административного комитета, который создал ХАМАС, и согласия на работу правительства национального согласия, которое было создано в 2003 году, на полноту работы в секторе Газа и то, что мы идем на выборы", — сказал Аббас в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"Ранее я побывал в Турции и тоже общался на эту тему. Потом делегация ХАМАС прибыла в Каир, мы об этом не знали", — добавил он.

По его словам, ситуация в межпалестинских делах обсуждалась и с Катаром.

Со своей стороны Лавров сказал: "Мы всегда подчёркивали, что за всеми проблемами в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене непозволительно предавать забвению палестинскую проблему".

"Мы по-прежнему выступаем вместе с большинством стран-членов СБ ООН за выполнение резолюции СБ ООН, за реализацию арабской мирной инициативы", — добавил он.

"Готов дополнительно рассказать вам о наших контактах на эту тему и готов послушать вас", — сказал Лавров.