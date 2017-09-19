Глава британских либерал-демократов пообещал отменить Brexit

ЛОНДОН, 19 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британских либерал-демократов Винс Кейбл пообещал отменить Brexit и стать премьер-министром Великобритании.

Либдемы обладают четвертой по величине фракцией в парламенте и вернулись в парламент после полного поражения на выборах 2015 года в результате объявленных премьером Терезой Мэй внеочередных выборов в июне 2017 года. Результат партии, завоевавшей 12 депутатских мандатов, стал сюрпризом для других участников гонки. Либеральные демократы набирают популярность благодаря тому, что вступили в полемику с руководством Консервативной партии, добивающимся выхода страны из ЕС. Либдемы считают, что страна должна не допустить Brexit.

"Наша партия – не только член прошлой коалиции (в 2010-2015 годах либдемы входили в состав коалиции с консерваторами — ред.), мы – правительство будущего. Я – единственный заслуживающий доверия потенциальный премьер-министр. Присоединяйтесь ко мне, и мы вместе вернем либерал-демократов в правительство", — сказал Кейбл, впервые в качестве лидера выступая на партийной конференции во вторник.

Кейбл, в прошлом министр Великобритании по делам бизнеса, возглавил партию 20 июня на фоне глубочайшего партийного кризиса.

"Признаю, что партии предстоит пройти долгий путь перед тем, как стать влиятельной в обществе. По мнению многих избирателей, мы все еще должны пройти самоочистку и избавиться от всего, что пугает людей", — добавил он.

В этой связи он сравнил себя с лидерами Канады и Франции. "Никто не мог подумать, что (Эммануэль) Макрон и (Джастин) Трюдо могут прийти к власти", — сказал он.

Говоря о выходе из ЕС, Кейбл заявил, что его партия предлагает "выход из Brexit", а либдемы являются единственной партией, которая четко и последовательно заявляет о вреде разрыва связей с Европой.

"Мы предложили бы людям референдум, на котором бы спросили их, хотят ли они принять условия соглашения о Brexit, или же остаться в составе ЕС. Это не призыв провести голосование (о членстве — ред.) заново. Это не призыв ко второму референдуму. Это призыв к первому референдуму по конкретным фактам", — сказал лидер партии, добавив, что, по его мнению, избирателей дезинформировали относительно положительных последствий Brexit.

Кейбл также обвинил правительство Мэй в инфантильности, в том числе в вопросах, касающихся последствий Brexit для страны. Он сравнил членов ее правительства с детьми, ссорящимися из-за игрушек.