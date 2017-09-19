ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Кандидат в послы США в РФ Джон Хантсман считает, что решение Москвы сократить дипперсонал США повлияет на отношения двух стран.

"Вызывающее сожаление решение российского правительства существенно сократить наших сотрудников повлияет на нашу способность осуществлять что-либо подобное на нормальные отношения", — сказал Хантсман в показаниях сенату.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Так Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.