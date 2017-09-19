Борьба с ИГ* должна быть приоритетом США в Европе, заявил Митчелл

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Борьба с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) является приоритетом в политике Соединенных Штатов в Европе, заявил кандидат в помощники госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Борьба с ИГ* должна стать срочным приоритетом американской дипломатии в Европе", — отметил Митчелл в речи, заготовленной к слушаниям по рассмотрению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Митчелл напомнил, что с 2014 года в Европе было осуществлено свыше 150 терактов. "Мы должны делать больше для устранения этой угрозы", — сказал он. По словам Митчелла, "необходимо, чтобы все союзники США осуществляли более серьезный вклад в уничтожение ИГ*".

Кандидат на должность также высказался за "поддержание общего подхода с ЕС и союзниками, за тесное сотрудничество по Сирии, КНДР и Ирану". Кроме того, он отметил важность поддержки со стороны европейцев новой американской стратегии по Афганистану.

* Террористическая организация, запрещенная в России