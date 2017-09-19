МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о недопустимости превращения ООН в "трамповскую лавку".

"Давайте из ООН делать очередную трамповскую лавку? Но с другой стороны другого института, такого авторитетного в мире нет… Нам надо отстаивать свои позиции. Совет Безопасности хотят обесточить – нас и Китай. Ничего из этого не выйдет. Китайцы в следующем месяце большой съезд проводят… Но сама попытка хозяйничать в ООН, она отвратительна. Но нам надо проявлять мужество и понимать – другой площадки нет", — сказал Зюганов на заседании фракции КПРФ.

"Сейчас снова пахнет войной, процветает фашизм и лишиться инструмента и площадки, которая могла бы во весь голос заявить об угрозах, в том числе экологических, было бы не только недальновидно, но и недопустимо", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с речью, в которой изложил свой взгляд на урегулирование таких глобальных мировых проблем как ситуация вокруг Ирана и КНДР, а также о путях реформирования ООН. В понедельник Трамп раскритиковал ООН за бюрократизм и заявил, что рост финансирования организации на 140% с 2000 года не дал ожидаемых результатов. В этой связи Трамп призвал к реформированию ООН, так как США являются крупнейшим донором международной организации. Накануне 128 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию о реформе ООН, документ не поддержали 70 стран, в том числе РФ и Китай.