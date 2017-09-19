Трамп посетовал, что США платят в ООН больше других стран

ООН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, назвал несправедливым тот факт, что Вашингтон платит в бюджет всемирной организации намного больше других стран, однако отметил, что если это поможет достичь мира, то инвестиции оправданы.

"США – одна из 193 стран-членов ООН, и при этом мы платим 22% всего бюджета, и даже больше. На самом деле, мы платим гораздо больше, чем кто-то думает. На США ложится несправедливая часть (выплат). Но, честно скажу, если от этого все заявленные ООН цели могут реализоваться, особенно — цель мира, эти инвестиции будут того стоить", — заявил Трамп.