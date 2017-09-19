Миру необходима коалиция сильных независимых наций, заявил Трамп

ООН, 19 сен – РИА Новости. Миру необходима коалиция сильных независимых стран, которые используют свой суверенитет для продвижения мира, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Это основа для кооперации и успеха. Сильная, независимая нация позволяет развивать страну с различными ценностями. Разные культуры, разные мечты. (Страны) не просто сосуществуют, но работают друг с другом плечом к плечу, на основе взаимного уважения. Коалиция из сильных независимых наций – основа успеха", — сказал он.