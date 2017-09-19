Трамп осудил "режимы-изгои" и "авторитарные страны"

ООН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи в ООН осудил "режимы-изгои, которые поддерживают терроризм" и "авторитарные страны, которые пытаются обрушить альянсы, поддерживающие мир".

"Каждый день приносит новости о растущей угрозе терроризма, который угрожает всему, что мы чтим и ценим. Террористы и экстремисты усиливаются и распространяются по всем регионам планеты", — заявил Трамп, выступая на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, некоторые "разбойные режимы" в мире не только поддерживают терроризм, но и "угрожают другим нациям и своим народам самым разрушительным оружием, известным человечеству".

"Авторитаристы пытаются обрушить альянсы, которые предупреждали конфликты и стремление к свободе, начиная со Второй мировой войны", — добавил он.