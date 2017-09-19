В ХАМАС считают, что США и Израиль мешают палестинцам объединиться

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. США и Израиль мешают палестинцам из ФАТХ и ХАМАС объединиться, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Мухаммад Абу Марзук.

"Я хочу указать на влиятельные силы в мире, они пытались все время не дать успех любым переговорам для примирения всех палестинцев, особенно позиция США и Израиля. Они не заинтересованы в объединении палестинцев. Они считают, что палестинская автономия должна иметь свое влияние по всей территории в Палестине и не считаться с ХАМАС. Они считают, что если отделить сектор Газа от Западного берега, это дает им больше возможностей для построения поселений и для продолжения оккупации", — сообщил Марзук.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан. Движения уже минимум трижды договаривались об окончании конфликта и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако всякий раз соглашения оставались на бумаге или буксовали на начальных этапах имплементации.

Израиль и Палестина прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.