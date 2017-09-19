ООН, 19 сен — РИА Новости. Трамп призвал изолировать власти КНДР, об этом американский президент заявил, выступая с трибуны ООН.

Трамп отметил, что СБ ООН недавно принял резолюцию по КНДР. "И я хочу поблагодарить Китай и Россию за поддержку введения санкций. Спасибо всем вовлеченным. Но нам нужно сделать гораздо больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", — добавил американский лидер.

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