В ЛНР обвинили СБУ в попытке завербовать двух ополченцев

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в попытке завербовать двух ополченцев.

"В последнее время СБУ вновь активизировала свою преступную деятельность по вербовке и шантажу граждан, военнослужащих Народной милиции ЛНР и их родственников с целью получения данных о штатной численности и уровне подготовки Народной милиции", — заявил Марочко журналистам.

По словам присутствующих на брифинге ополченцев, с ними связывались и оказывали давление через родственников, находящихся на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Оба ополченца заявили, что отказались сотрудничать с украинской спецслужбой.

"Не получив интересующих их сведений, сотрудники Службы безопасности Украины продолжают искать новые источники получения информации. Мы располагаем еще рядом фактов попыток вербовки и шантажа военнослужащих Народной милиции ЛНР", — утверждает Марочко.