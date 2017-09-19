СМИ сообщили о возможной отставке главы МИД Великобритании

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон "не сможет смириться" с планами премьер-министра Терезы Мэй относительно осуществления Brexit и, вероятно, подаст в отставку еще до наступления выходных, если Мэй будет настаивать на своем, пишет газета Telegraph.

Ранее в своей статье в Daily Telegraph Джонсон заявил, что Британия должна выплатить за свой выход из ЕС не больше того, что "она должна", и не должна платить ничего за доступ к единому рынку после Brexit. Как сообщили близкие друзья министра, у него не будет другого выбора, кроме как покинуть свой пост, если Мэй выберет противоположный путь.

Однако сам Джонсон эти данные не подтвердил. Журналисты в Нью-Йорке остановили его на улице после пробежки, и он настоятельно утверждал, что не собирается подавать в отставку. Тем не менее, как пишет газета, в личной беседе своим друзьям он рассказал, что не сможет смириться с такой версией Brexit, которая "впряжет" Британию в ЕС, заставив платить за доступ к Европейской экономической зоне и следовать основным законам и регламентам блока.

В четверг по инициативе Мэй должно состояться заседание кабинета министров, на котором будет представлен окончательный черновик ее речи по Brexit. После одобрения министрами Мэй выступит с этой речью, планируется, что это произойдет в Италии в пятницу.

Сам Джонсон, так же как и министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув, ратует за такую сделку по Brexit, которая будет похожа на Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (Ceta), обсуждаемое Евросоюзом и Канадой. Оно подразумевает условия торговли, преимущественно свободной от пошлин, и позволит осуществить так называемый "чистый" выход из ЕС, за который изначально выступали сторонники Brexit.

Между тем, по данным газеты, Джонсон уже говорил на этот счет с Мэй в минувшую пятницу после того, как написал статью для Daily Telegraph, и изложил ей свои требования. Он заявил, что готов согласиться на платежи за доступ к единому рынку в переходный период, однако не после окончательного выхода из ЕС.