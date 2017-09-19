Посольство России осудило осквернение кладбища советских воинов в Варшаве

ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Посольство России выразило протест польским властям по поводу осквернения кладбища советских воинов и потребовало в кратчайшие сроки устранить последствия вандализма.

Как сообщалось ранее, в Варшаве осквернили кладбище-мавзолей советских солдат. Надписи "Смерть предателям народа", "Убирайся из нашей страны" и другие, нанесенные красной и желтой краской, появились на центральной стеле мемориального комплекса, постаментах фигур солдат, главной табличке, информирующей о числе захороненных, а также на плитке у входа на территорию мемориала, расположенного на улице Жвирки и Вигуры.

"Кладбище-мавзолей советских воинов на ул. Жвирки и Вигуры в Варшаве в очередной раз подверглось осквернению неизвестными вандалами. В этой связи посольство России в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных", — говорится в заявлении посольства.

Местные власти пока не приступили к ликвидации последствий действий вандалов.

"Вероятно, это случилось прошлой ночью… Мы выясняем, кто мог этого совершить" — сообщил изданию Gazeta Wyborcza пресс-секретарь полиции варшавского района Мокотув Роберт Шумята.

Военно-мемориальное кладбище в Варшаве было также осквернено в марте. Неизвестные с помощью трафарета нанесли вокруг обелиска около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы. В связи с произошедшим российское диппредставительство обратилось к местным властям с призывом устранить последствия действий вандалов и наказать виновных.

На мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".