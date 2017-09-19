В Мариуполе нашли большой арсенал боеприпасов

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Украинские правоохранители нашли в гараже в центре Мариуполя большой арсенал боеприпасов, сообщила во вторник пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Из гаража в центре города сотрудники уголовного розыска Мариуполя изъяли противотанковые ракеты, пистолеты Макарова, патроны, взрывчатку, а также экипировку боевиков с символикой незаконного бандформирования. Установлено, что оружие в 2014 году было похищено из воинской части Нацгвардии", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Оружие и боеприпасы находились внутри автомобиля. Там же нашли камуфляжную одежду, учетные журналы выдачи оружия и пропуска, якобы выданные службой безопасности самопровозглашенной ДНР.

Возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.