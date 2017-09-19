Генсек ООН на Генассамблее осудил ядерные и ракетные испытания КНДР

ООН, 19 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с трибуны Генассамблеи ООН осудил ядерные и ракетные испытания КНДР, призвал Пхеньян и все страны соблюдать резолюции Совбеза.

"Жизни миллионов людей омрачены страхом из-за провокационных ракетных и ядерных испытаний КНДР", — заявил он.

"Я безоговорочно осуждаю эти испытания. Я призываю КНДР и все государства-члены полностью соблюдать резолюции Совета Безопасности", — сказал Гутерреш, открывая сессию высокого уровня ГА ООН.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>