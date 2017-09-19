Генсек ООН призвал к политическому урегулированию на Корейском полуострове

ООН, 19 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что решение ядерной проблемы КНДР должно быть политическим и предостерег от опасности скатиться к войне.

"Решение должно быть политическим. Это время для искусного управления. Мы не должны скатиться к войне. Говоря шире, все страны должны продемонстрировать большую приверженность общей цели мира без ядерного оружия. Особая ответственность на государствах, обладающих ядерным оружием", — заявил генсек ООН на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

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