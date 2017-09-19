В Хорватии армия борется с последствиями наводнения

БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Хорватии участвуют в борьбе с последствиями наводнения в районе города Огулин и других местах в центральной части страны, сообщило во вторник минобороны республики.

Обильные осадки – до 100 литров на квадратный метр, привели в предыдущие дни к частичному подтоплению улиц, жилых домов и служебных зданий в Огулине Карловачкой Жупании (округа) и окрестностях. Согласно первым данным местных властей, вода зашла в около 1000 объектов, еще 400 находятся под угрозой. Было восстановлено прерванное стихией электроснабжение, однако очистка подтопленной территории затрудняется тем, что метеорологи прогнозируют еще более сильные осадки со вторника на среду. Ожидается, что вечером из берегов выйдет река Добра.

"Семьдесят два военнослужащих, 12 насосов для откачки воды, 12 автомобилей и одна амфибия задействованы 19 сентября в Огулине для помощи в борьбе с наводнением", — сообщило министерство обороны Хорватии.

Отмечается, что еще 259 военнослужащих приведены в готовность в казармах.

Городские власти и службы спасения объявили гражданам о необходимости запастись питьевой водой, пищей, лекарствами, спичками, батарейками для осветительных приборов, свечами и другими предметами первой необходимости на несколько дней. Резкий подъем уровня реки Купы до семи метров ожидается также в центральном городе округа – Карловаце.