Суд в Киеве продолжил процесс по делу российского военнослужащего Одинцова

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева во вторник продолжил судебное заседание по делу похищенного Службой безопасности Украины на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказала председательствующая по делу судья Татьяна Щасна.
Представитель обвинения продолжил представлять доказательства по делу.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".