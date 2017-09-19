Суд в Киеве продолжил процесс по делу российского военнослужащего Одинцова

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева во вторник продолжил судебное заседание по делу похищенного Службой безопасности Украины на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказала председательствующая по делу судья Татьяна Щасна.

Представитель обвинения продолжил представлять доказательства по делу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".