В Каире неизвестные взломали дверь и проникли в исторический дворец

КАИР, 19 сен — РИА Новости. Неизвестные взломали двери и проникли в исторический дворец египетского правителя Мухаммеда Али в каирском районе Шобра аль-Хейма, сообщило министерство по делам древностей Египта в коммюнике.

По информации министерства, сотрудники, открывавшие музей утром во вторник, обнаружили, что взломана дверь в комнате охраны, а также ряда других помещений исторического здания. Кроме того, из комнаты охраны похищены ключи от дверей сразу нескольких залов дворца.

Первичное обследование помещений не выявило пропажи каких-либо ценных экспонатов. В то же время создана специальная комиссия, которая проведет инвентаризацию имущества дворца. Также к расследованию приступила генеральная прокуратура при участии туристической полиции Египта.

Примечательно, что дворец Мухаммеда Али уже подвергался нападениям вандалов. Так, в марте 2009 года из дворца было похищено сразу девять картин — ценнейших портретов членов правящей династии, включая самого правителя, который считается основателем современного Египта. Все картины удалось вернуть в музей благодаря анонимному звонку в полицию.

Построенный в XIX веке роскошный дворец Мухаммеда Али был отреставрирован несколько лет назад и открыт для посещений. Туда были доставлены ценнейшие произведения искусства из египетского музейного фонда. Дворец часто используется для проведения официальных мероприятий, в том числе приемов зарубежных гостей.

Охрану дворца осуществляет туристическая полиция Египта.