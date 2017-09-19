В Эстонии уничтожат почти семь тысяч свиней из-за вируса АЧС

ТАЛЛИН, 19 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии диагностировал африканскую чуму свиней (АЧС) на ферме в деревне Ору на юго-западе страны, все 6,8 тысячи животных будут уничтожены, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В зоне заражения установлен карантин, животных уничтожат и продезинфицируют здания. Ученые проведут эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как возбудитель заболевания попал на ферму", — говорится в сообщении.

АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.