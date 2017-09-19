"Война слов" не поможет разрешить кризис вокруг КНДР, считают в МИД Швеции

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём считает, что словесная война не поможет разрешить кризис вокруг Северной Кореи, и указала на необходимость предложить дипломатический путь решения вопроса.

"Это тема дня. Северная Корея обсуждается на каждой встрече. Я думаю, все здесь нацелены на то, чтобы определить, что еще можно сделать — в первую очередь, на то, чтобы осуществить уже обговоренные санкции, а также, чтобы быть способными предложить путь дипломатии и политики и путь в будущее. Я не считаю, что война слов поможет разрядить кризис и сделать его менее напряженным", — заявила Вальстрём в ходе беседы с ведущей телеканала CNN Кристиан Аманпур на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В этом контексте телеведущая вспомнила о предупреждениях Ирана, заявлявшего, что возможный выход США из сделки по атому создал бы негативный прецедент. На вопрос телеведущей о том, есть ли у Вальстрём чувство, что президент США Дональд Трамп собирается выйти из сделки, министр ответила, что "конечно, есть опасение, что такое может произойти".

"Как член Европейского союза, мы потратили годы на то, чтобы получить это соглашение. И сегодня мы можем сказать, что иранцы живут согласно его принципам. Эта сделка поддерживает безопасность не только в регионе, но и во всем мире. Поэтому нам очень важно это соглашение с Ираном", — отметила глава МИД Швеции.