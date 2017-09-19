Медведчук рассказал, как вопрос о вступлении в НАТО "расколол" Украину

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО раскалывает страну, а доводы властей о высокой поддержки евроатлантической интеграции — вымысел, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

"Вступление Украины в НАТО ― вопрос, который раскалывал и продолжает раскалывать страну. "Линия евроатлантического раздела" отсекает юго-восток Украины, усиливая противостояние в обществе практически во всех регионах и ставя крест на реинтеграции Донбасса", — говорится в комментарии Медведчука, который обнародован на сайте его движения во вторник.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Согласно соцопросу, который был проведен летом украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, число украинцев, поддерживающих вступление в НАТО, в 2017 году возросло до 40%, тогда как в 2013 году их доля составляла 14%. Против вступления в альянс выступают 36%.