Парламент Швеции проголосовал против вотума недоверия главе минобороны

СТОКГОЛЬМ, 19 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Парламент Швеции во вторник проголосовал против вотума недоверия главе минобороны Петеру Хультквисту из-за IT-скандала.
Инициаторами голосования стали 38 депутатов из Партии христианских демократов, либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии, их поддержала антииммигрантская партия "Демократы Швеции". Для одобрения предложения требовалось как минимум 175 голосов.
В период с осени 2015 года по весну 2016 года транспортное ведомство Швеции передало на обслуживание техникам в Восточной Европе систему с базой данных о транспорте, в том числе полицейском и военном, а также о водительских правах шведов. Нарушением правил это не считается. Однако, в этой связи следовало бы проверить нанятый персонал в полиции безопасности Швеции. О нарушениях сообщили СМИ, преданные огласке факты вызвали критику оппозиционных партий. В результате в конце июля ушли в отставку двое членов правительства – министр инфраструктуры и внутренних дел. Оппозиция требовала отставки и главы минобороны.