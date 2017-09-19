Парламент Швеции проголосовал против вотума недоверия главе минобороны

СТОКГОЛЬМ, 19 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Парламент Швеции во вторник проголосовал против вотума недоверия главе минобороны Петеру Хультквисту из-за IT-скандала.

За вотум недоверия Хультквисту проголосовали 135 депутатов, против – 137, еще 58 воздержались. Процедуру голосования транслировало шведское телевидение SVT

Инициаторами голосования стали 38 депутатов из Партии христианских демократов, либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии, их поддержала антииммигрантская партия "Демократы Швеции". Для одобрения предложения требовалось как минимум 175 голосов.

В период с осени 2015 года по весну 2016 года транспортное ведомство Швеции передало на обслуживание техникам в Восточной Европе систему с базой данных о транспорте, в том числе полицейском и военном, а также о водительских правах шведов. Нарушением правил это не считается. Однако, в этой связи следовало бы проверить нанятый персонал в полиции безопасности Швеции. О нарушениях сообщили СМИ, преданные огласке факты вызвали критику оппозиционных партий. В результате в конце июля ушли в отставку двое членов правительства – министр инфраструктуры и внутренних дел. Оппозиция требовала отставки и главы минобороны.

За всю свою современную историю шведский парламент голосовал по вопросу о вотуме недоверия членам правительства или премьеру восемь раз. Последний раз это произошло на прошлой неделе, когда предлагалось выразить вотум недоверия премьер-министру страны, социал-демократу Стефану Лёвену. Такие предложения никогда не находили поддержки большинства, но угроза имела эффект дважды. В 1981 году она привела к отставке правительства, а в 1988 году была вынуждена покинуть свой пост министр юстиции Анна-Грета Леийон, так как прогноз голосования в парламенте был не в их пользу.