Австрия готовит иск к Airbus по делу о мошенничестве с продажей Eurofighter

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Австрийские власти готовят иск к концерну Airbus в рамках дела о мошенничестве при продаже Австрии истребителей Eurofighter, заявил министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил.
"Мы проверяем актуальное развитие ситуации, американский правовой статус здесь. Жалоба от Австрии в США будет подготовлена", — сказал он в эфире радиостанции OE1 во вторник.
"Для меня судебный процесс не имеет альтернатив", — добавил министр, отметив, что твердо намерен затребовать и возместить все убытки, которые понесли налогоплательщики страны.
Дело против Aibrus и Eurofighter было заведено прокуратурой Вены в феврале этого года. Министр Доскоцил заявлял, что сумма ущерба, причиненного мошеннической, по мнению австрийских властей, сделкой с Airbus по покупке нескольких истребителей Eurofighter, составляет порядка 1,1 миллиарда евро.