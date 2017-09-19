ЕК надеется, что ЕС и Лондон продолжат сотрудничать по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия приветствует предложения Великобритании о сотрудничестве в области безопасности после Brexit и надеется, что ЕС сможет договориться об этом с Лондоном в ходе переговоров, заявил еврокомиссар по союзу безопасности Джонатан Кинг.

В понедельник была опубликована концепция нового договора о сотрудничестве в области безопасности после Brexit, который Лондон предложит подписать Брюсселю.

"Документ приветствуется, он показывает, что нам предстоит обсудить очень важные вопросы, когда мы дойдем до этого этапа процесса. Пока мы не достигли этапа переговоров о будущих отношениях", — сказал Кинг журналистам.

По его словам, "в сфере безопасности, в том числе кибербезопасности, речь идет об общих угрозах, когда людям, которые стремятся нанести вред, без разницы, входите ли вы в Шенгенскую зону или в Евросоюз".

"Нам лучше противостоять этим угрозам, работая вместе. Когда мы дойдем до этого этапа обсуждения наших отношений между 27 странами ЕС и Великобританией, я надеюсь, будет возможным прийти ко взаимопониманию, которое позволит в будущем обеспечить тесное сотрудничество в борьбе с этими угрозами", — заявил Кинг.