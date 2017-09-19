Российские и северокорейские дипломаты обсудили ситуацию на полуострове

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора обсудил в Пхеньяне с директором департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи обстановку на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского диппредставительства в КНДР, размещенном в официальном аккаунте "ВКонтакте".

"Такие беседы позволяют лучше понять позицию партнера, донести до него собственные подходы. Посол и директор департамента договорились продолжить взаимополезные встречи, которые, в конце концов, могут помочь поиску решения имеющихся сложных внешнеполитических проблем", — сообщили в посольстве.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон пытается найти мирное решение корейской проблемы, но военный вариант также допускается, хотя не стоит на первом месте. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.