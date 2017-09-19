Российские и северокорейские дипломаты обсудили ситуацию на полуострове

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора обсудил в Пхеньяне с директором департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи обстановку на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского диппредставительства в КНДР, размещенном в официальном аккаунте "ВКонтакте".
"Такие беседы позволяют лучше понять позицию партнера, донести до него собственные подходы. Посол и директор департамента договорились продолжить взаимополезные встречи, которые, в конце концов, могут помочь поиску решения имеющихся сложных внешнеполитических проблем", — сообщили в посольстве.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.