БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия предложила ввести европейские сертификаты кибербезопасности, которые планируется выдавать цифровой продукции и услугам, оказываемым в ЕС, говорится в сообщении ЕК.

В рамках пакета по обеспечению кибербезопасности Евросоюза ЕК предлагает "европейскую сферу сертификации, которая обеспечить безопасность использования продукции и услуг в цифровой сфере".

"Подобно тому, как потребители могут доверять тому, что они едят, благодаря маркировке продуктов питания в ЕС, новые европейские сертификаты кибербезопасности обеспечат доверие к миллиардам устройств, которые обеспечивают работу важнейшей инфраструктуры, такой, как энергетические и транспортные сети, но и новых потребительских устройств, таких, как оборудованные интернет-терминалом автомобили", — сообщила ЕК.

Предполагается, что выдачей сертификатов займется Агентство кибербезопасности ЕС, создать которое также предлагает Еврокомиссия.

По словам еврокомиссара по цифровой экономике Марии Габриэль, изначально речь идет о добровольной сертификации. "Это добровольная система. Это первый шаг, начало процесса. Но в будущем она может стать обязательной в некоторых секторах", — сказала еврокомиссар журналистам.

Она отметила, что "эти системы быстро меняются, и мы (Еврокомиссия – ред.) не можем сделать обязательным то, что мы еще недостаточно хорошо знаем".