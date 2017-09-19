В ЛНР опубликуют инструкцию по выявлению диверсантов

Поврежденный в результате взрыва памятный знак погибшим ополченцам Они стояли за Родину в Луганске

Поврежденный в результате взрыва памятный знак погибшим ополченцам Они стояли за Родину в Луганске

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий сообщил, что в ЛНР опубликуют инструкцию для жителей по выявлению диверсантов.

В понедельник в центре Луганска прогремел взрыв , в результате которого был поврежден памятник погибшим десантникам. Как сообщили в МВД ЛНР, пострадавших нет.

"В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы", — говорится в официальном заявлении главы ЛНР, опубликованном на его сайте.