Прокуратура ФРГ расследует нападение на Меркель пожилой женщины с зонтиком

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прокуратура Германии расследует нападение на федерального канцлера Ангелу Меркель пожилой женщины с зонтиком в ходе предвыборного мероприятия в городе Торгау в Саксонии, пишет газета Saechsische Zeitung со ссылкой на полицию.
В настоящее время в отношении женщины проводится расследование, она подозревается в попытке нанесения телесных повреждений. Сама женщина отрицает факт нападения, утверждая, что лишь хотела поместить на свой зонт флажок. Отмечается также, что в этот момент она находилась на расстоянии нескольких метров от канцлера.
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.