Прокуратура ФРГ расследует нападение на Меркель пожилой женщины с зонтиком

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прокуратура Германии расследует нападение на федерального канцлера Ангелу Меркель пожилой женщины с зонтиком в ходе предвыборного мероприятия в городе Торгау в Саксонии, пишет газета Saechsische Zeitung со ссылкой на полицию.

Как заявил изданию представитель полиции во вторник, 63-летняя женщина направила свой зонта в сторону Меркель, когда та вышла на рыночную площадь города. Телохранитель канцлера воспринял это действие как попытку нападения.

В настоящее время в отношении женщины проводится расследование, она подозревается в попытке нанесения телесных повреждений. Сама женщина отрицает факт нападения, утверждая, что лишь хотела поместить на свой зонт флажок. Отмечается также, что в этот момент она находилась на расстоянии нескольких метров от канцлера.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.