В ХАМАС планируют обсудить межпалестинское урегулирование с МИД России

ГАЗА, 19 сен — РИА Новости. Делегация исламистского движения ХАМАС планирует в ходе визита в Москву обсудить в МИД РФ последние подвижки в межпалестинском урегулировании, сообщил РИА Новости член делегации и пресс-секретарь движения Хусам Бадран.

В понедельник ХАМАС направило высокопоставленную делегацию в Россию. Поездка проходит спустя считанные дни после того, как ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ, объявив о роспуске квазиправительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты выражают готовность возобновить переговоры с фатхистами и подтверждают заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов.

"Мы обсудим в МИД России состояние дел на палестинском треке: действия израильских оккупационных властей, положение сектора Газа, последние события в сфере палестинского примирения и положительную реакцию на них движения ХАМАС", — сообщил Бадран в ответе на запрос РИА Новости.

Делегацию, которая отправилась в Москву из Каира, возглавляет заместителя председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Ранее в движении сообщили о встрече с послом РФ в Египте Сергеем Кирпиченко.

ХАМАС последние десять лет контролирует сектор Газа, два миллиона жителей которого после переворота 2007 года живут в условиях экономических санкций и изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.

Движения неоднократно договаривались об окончании конфликта и восстановлении целостности палестинской политической системы, но всякий раз соглашения оставались на бумаге или буксовали на начальных этапах имплементации.