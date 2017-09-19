Миссия ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Донбассе

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что планируется увеличить количество наблюдателей к марту 2018 году до 800 человек.

"Что касается деятельности СММ, мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель — до конца срока действия нашего мандата, который истекает в марте следующего года, чтобы общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах на Украине, составило 800 человек", — заявил Хуг во вторник в Киеве, его слова приводит украинское агентство УНИАН.

Согласно информации СММ ОБСЕ, по состоянию на 6 сентября в миссии работают 616 наблюдателей.