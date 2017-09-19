На острове Сен-Мартен ищут более 200 человек после урагана "Ирма"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 200 человек на острове Сен-Мартен остаются пропавшими без вести в результате урагана "Ирма" в начале сентября, сообщает газета Telegraaf со ссылкой на данные нидерландского Красного Креста.

"Мы пытаемся связаться с членами семьи насчет того, нашли ли они уже кого-то. Если нет, мы начинаем активные поиски", — цитирует издание представителя организации Ирис ван Дейнсе. По ее словам, ранее список пропавших был длиннее, однако за последние дни организация обнаружила многих людей живыми. Некоторые из них находились в отдаленных районах без средств связи.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он обрушился на острова в Карибском море 6 сентября, в частности, на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами. Ураган серьезно повредил около 70% домов на Сен-Мартене, с корнем вырвал деревья, повредил объекты инфраструктуры и международный аэропорт. Сообщалось о 15 погибших на острове, точное число пострадавших неизвестно. На прошлой неделе Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма" ослабла до тропической депрессии.