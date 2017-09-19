В ЛНР назвали основную версию в расследовании взрыва памятника десантникам

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Глава министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал теракт основной версией в расследовании взрыва памятника в Луганске, он не исключил причастность к нему украинских спецслужб.

В понедельник в центре Луганска прогремел взрыв, в результате был поврежден памятник погибшим десантникам. Как сообщили в МВД ЛНР, пострадавших нет.

"По результатам предварительного расследования, проведенного министерством государственной безопасности, для подрыва были задействованы специалисты по минно-подрывному делу, прошедшие подготовку под руководством инструкторов с уже знакомым нам почерком. Комплекс полученных данных позволил следствию выдвинуть основную версию произошедшего – террористический акт, совершенный лицами, которые получили профессиональную подготовку в одном из центров Службы специальных операций ВСУ", — заявил Пасечник во вторник журналистам.

Он не исключил, что теракт связан с предложением РФ о вводе вооруженной миссии ООН в Донбасс и визитом президента Украины Петра Порошенко в США.