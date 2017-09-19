ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Прокуратура Польши изучает запрос коллег из ФРГ о выдаче россиянина, подозреваемого в совершении убийства в Берлине, сообщил РИА Новости представитель польской Генпрокуратуры.

"Действительно, есть запрос от прокуратуры Германии о выдаче подозреваемого в совершении убийства, имя которого мы не называем", — рассказал представитель прокуратуры, подтвердив, что речь идет о гражданине РФ.

По его словам, решение по запросу о передаче подозреваемого будет принято "после рассмотрения документов".

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Берлина выдала ордер на арест задержанного в Польше 18-летнего россиянина, которого в Германии подозревают в убийстве. Шестидесятилетняя Сюзанна Ф. была убита неподалеку от берлинского вокзала Zoologischer Garten 5 сентября, когда возвращалась из кафе после встречи с подругами. По версии следствия, преступник собирался ограбить жертву. Ее труп был спрятан в кустах возле железнодорожной насыпи, его обнаружили только 8 сентября. Следствие по делу ведет генпрокуратура Берлина.