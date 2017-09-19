Эксперт объяснил, чем обусловлено увеличение военного бюджета США

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Увеличение расходов на противоракетную оборону в новом военном бюджете США за 2018 финансовом год обусловлено ростом угрозы ракетного удара со стороны Северной Кореи, диктующей Вашингтону необходимость наращивать свой сегмент ПРО, заявил РИА Новости во вторник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал ранее утвержденный сенатом США проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, составивший 692 миллиарда долларов, что на 73 миллиарда превышает военный бюджет 2017 года. В частности, данный проект предусматривает серьезное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиарда долларов, что даже больше, чем запрашивал Белый дом.

"Увеличение расходов на противоракетную оборону означает повышенное внимание, которое Белый дом уделяет данному вопросу, особенно на фоне возросшей угрозы со стороны Северной Кореи. Насколько можно судить, речь идет об увеличении числа ракет-перехватчиков класса GBI (Ground-Based Interceptor, наземный комплекс, предназначенный для перехвата межконтинентальных баллистических ракет – ред), расположенных в позиционных районах на территории Северной Америки", — сказал Коротченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что возможности ПРО США не исчерпываются только этими противоракетами, поскольку морской компонент системы Aegis позволяет Соединенным штатам осуществлять эффективный перехват МБР с кораблей, оснащенных данными комплексами и находящимся в акваториях, прилегающих к корейскому полуострову.

Собеседник агентства также отметил, что самый большой оборонный бюджет в мире, рост которого являлся одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, уже не гарантирует американской армии эффективное решение стоящих перед ней боевых задач.

"Обладая таким колоссальным военным бюджетом, превышающим военные бюджеты всех государств мира вместе взятых, военная мощь США уже не является столь эффективной, в чем мы можем убедиться на примере неудач Пентагона в операциях в Сирии, Ираке и Афганистане. Всё это говорит о том, что рост военных расходов не дает Америке адекватного приращение боеготовности вооруженных сил и способности адекватно решать возникающие задачи", — сказал Коротченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что обладая, гораздо меньшим военным бюджетом, Россия более эффективно осуществляет перевооружение своей армии и флота, демонстрируя это в ходе антитеррористической операции в Сирии.