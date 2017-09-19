В США арестовали трех человек, протестовавших из-за смерти студентки

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американская полиция арестовала трех человек в ходе беспорядков из-за гибели студентки Технологического института Джорджии, которая была застрелена полицией ранее в субботу, сообщили представители учебного заведения.
"После мемориальной службы, посвященной студентке Технологического института Скот Шульц, группа из 50 протестующих отправилась к департаменту полиции института. Был поврежден полицейский автомобиль, два полицейских получили незначительные травмы", — говорится в сообщении на сайте института. Сообщается, что три человека арестованы, они обвиняются в подстрекательстве к беспорядкам и нападении на сотрудников полиции.
Ранее в городе Атланта штата Джорджия полиция института застрелила студентку, угрожавшую холодным оружием. Полицейские произвели выстрел после того, как студентка отказалась бросить оружие по требованию полиции и начала приближаться к одному из стражей правопорядка. Нападавшая скончалась в больнице от полученных ранений.
По данным CNN, представитель родителей погибшей студентки заявил, что девушка переживала нервный срыв и не представляла угрозы для полиции. На видео, распространенном в СМИ, видно, что в руках девушка держит небольшой нож. Отмечается, что погибшая была трасгендером и активистом местного ЛГБТ-сообщества.
Согласно исследованиям СМИ, полиция США в течение первых шести месяцев 2017 года застрелила почти 500 человека, что почти совпадает с показателем за тот же период последних двух лет.