В США арестовали трех человек, протестовавших из-за смерти студентки

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американская полиция арестовала трех человек в ходе беспорядков из-за гибели студентки Технологического института Джорджии, которая была застрелена полицией ранее в субботу, сообщили представители учебного заведения.

"После мемориальной службы, посвященной студентке Технологического института Скот Шульц, группа из 50 протестующих отправилась к департаменту полиции института. Был поврежден полицейский автомобиль, два полицейских получили незначительные травмы", — говорится в сообщении на сайте института. Сообщается, что три человека арестованы, они обвиняются в подстрекательстве к беспорядкам и нападении на сотрудников полиции.

Ранее в городе Атланта штата Джорджия полиция института застрелила студентку, угрожавшую холодным оружием. Полицейские произвели выстрел после того, как студентка отказалась бросить оружие по требованию полиции и начала приближаться к одному из стражей правопорядка. Нападавшая скончалась в больнице от полученных ранений.

По данным CNN, представитель родителей погибшей студентки заявил, что девушка переживала нервный срыв и не представляла угрозы для полиции. На видео, распространенном в СМИ, видно, что в руках девушка держит небольшой нож. Отмечается, что погибшая была трасгендером и активистом местного ЛГБТ-сообщества.

В пятницу протесты начались в городе Сент-Луис, штат Миссури, после того как судья вынес оправдательное решение в отношении бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего Энтони Ламара Смита. Кроме того, протесты против полиции проходили в июле в Миннесоте, когда один из прибывших к месту происшествия полицейских застрелил гражданку Австралии Джастин Дэймонд. По данным СМИ, Дэймонд позвонила в полицию по телефону, чтобы сообщить о вероятном случае изнасилования неподалеку от ее дома.

Согласно исследованиям СМИ, полиция США в течение первых шести месяцев 2017 года застрелила почти 500 человека, что почти совпадает с показателем за тот же период последних двух лет.