Пикеринг отметил заинтересованность США в надежных отношениях с Россией

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Надежные отношения с Россией соответствует долгосрочным интересам США, заявил в интервью РИА Новости экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам, посол США в РФ (1993-1996) Томас Пикеринг.

"В наших долгосрочных интересах — надежные отношения с Россией, при которых мы реально сможем сократить взаимные угрозы, при которых мы не предпринимаем действия, тем или иным образом наносящие вред интересам другой стороне, и при которых мы сможем вновь начать сотрудничество, которое у нас было в прошлом", — сказал Пикеринг, комментируя вопрос дипсобственности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

По его мнению, путь, при котором можно восстановить отношения, "должен начаться с принятия общих принципов". "Потом нам нужно прекратить говорить в негативном ключе друг о друге, и потом, возможно, сесть за стол переговоров и изучить, где возможно достичь прогресса маленькими или большими шагами, или сочетая это. У нас достаточно общих интересов по всему миру, чтобы не ограничивать наши отношения до взаимных угроз", — уверен экс-посол.

Дипломат пояснил, что это может быть своего рода дорожная карта, или же просто общее понимания по тем шагам, которые нужно предпринять. Он подчеркнул, что в результате " взаимных действий по "сжатию" дипсобственности ни одна из сторон не получила преимущество".

"У нас есть консульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, и я не думаю, что в наших интересах закрыть какое-то из них. Но я не хочу что-то сказать, что могло бы побудить к этому. Также я не считаю, что в интересах России закрыть консульства в Хьюстоне, Нью-Йорке или где бы то ни было", — уверен Пикеринг.

Москва ранее постановила сократить американские дипмиссии в России на 755 человек – до 455 сотрудников. Таким образом, власти приравняли количество служащих посольства США в Российской Федерации к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. Такие меры, согласно заявлению Москвы, стали ответом на новые антироссийские санкции, принятые американским конгрессом. Вашингтон 31 августа объявил о ряде новых ограничений в деятельности диппредставительств России в Соединенных Штатах: со 2 сентября закрыты генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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