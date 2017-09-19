В Одессе проверяют информацию о минировании улицы

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Полицейские проверяют сообщение о минировании улицы Дерибасовской в Одессе, заявили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным ведомства, на спецлинию "102" поступило сообщение от женщины, которая утверждала, что услышала от неизвестного мужчины о запланированном взрыве на Дерибасовской.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления Главного управления Нацполиции в Одесской области. Информация проверяется", — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин предложил ужесточить наказание за ложные сообщения о минированиях, которые все чаще стали поступать в полицию. По его словам, за последние пять-шесть лет количество таких сообщений значительно возросло. В 2012–2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года, а в 2014–2016 годах их количество выросло более чем в четыре раза и достигает свыше 800 сообщений.

До 2012 году за ложные сообщения о минировании на Украине предусматривался штраф, с 2012 года ответственность ужесточили, и по данной статье человек может быть осужден к лишению свободы на срок до пяти лет.